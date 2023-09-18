Sivasspor 1-3 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor ile Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çaldı.
Zorlu karşılaşmayı 3-1 kazanan Ankaragücü 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Morutan, 66. dakikada Tolga Ciğerci ve 90+5. dakikada Cephas kaydetti. Sivasspor'un tek golü 18. dakikada Samu Saiz'den geldi.
Sivasspor'da Clinton N'Jie 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sezonki ilk galibiyetini alan Ankaragücü puanını 5'e yükselterek Sivasspor ile puanları eşitledi.
Sivasspor önümüzdeki hafta Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankaragücü ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.