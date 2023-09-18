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Sivasspor 1-3 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Ankaragücü deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Morutan, Tolga Ciğerci ve Cephas kaydetti. Sivasspor'un tek golü Samu Saiz'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 21:56 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 21:57
Sivasspor 1-3 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor ile Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 3-1 kazanan Ankaragücü 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Morutan, 66. dakikada Tolga Ciğerci ve 90+5. dakikada Cephas kaydetti. Sivasspor'un tek golü 18. dakikada Samu Saiz'den geldi.

Sivasspor'da Clinton N'Jie 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sezonki ilk galibiyetini alan Ankaragücü puanını 5'e yükselterek Sivasspor ile puanları eşitledi.

Sivasspor önümüzdeki hafta Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankaragücü ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

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