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Sivasspor Rey Manaj'ı renklerine bağladı

TRANSFER HABERLERİ... Sivasspor uzun süredir gündeminde olan Arnavut forvet Rey Manaj'ı 3 yıllığına renklerine bağladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 14:19 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 14:41
Sivasspor Rey Manaj'ı renklerine bağladı

Sivasspor, Arnavut forvet oyuncusu Rey Manaj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Sivasspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-Beyazlılar bu çerçevede Arnavut forvet oyuncusu Rey Manaj ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığını duyurdu. Sivas'a gelen Manaj, As Başkan Yusuf Bozatlı'nın katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

24 Şubat 1997'de Arnavutluk'un Lushnje şehrinde dünyaya gelen Rey Manaj, futbola Sampdoria alt yapısında başladı. Ardından Cremonese, Inter, Pescara, AC Pisa, Granada, Albacete, Barcelona, Spezia Calcio formasını giyen sporcu son olarak Watford'ta göre yaptı. Kariyerinde 213 maça çıkan Rey Manaj 51 kez gol sevinci yaşadı. Rey Manaj, 30 kez de Arnavutluk milli takımının formasını terletti.

Kırmızı-beyazlı ekiple sözleşme imzalayan Rey Manaj, kulübün transfer tanıtım videosunda şunları söyledi:

"Kendine bir hedef belirle ve bu hedef doğrultusunda yürü, asla pes etme. Kazanmak istiyorsan, hedefinden şaşma, unutma büyük zaferler savaşarak kazanılır. Zafere giden yolda bazen zorlanırsın ama yalnız değilsindir. Arkanda binlerce taraftarın olduğunu bilirsin. Gücüne güç katar. Tüm zorlukları omuz omuza vererek aşarsın. Merhaba ben Rey Manaj. Yeni sezonda yeni hedefler, yeni zaferler için ben de buradayım."

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