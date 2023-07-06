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Emrah tamam Pelkas sırada

Sivasspor, Emrah Başsan’la imzaladı, Yunan yıldız Pelkas da sırada...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Emrah tamam Pelkas sırada

Teknik Direktörlüğe Servet Çetin'i getiren Sivasspor, transfere hız verdi. Yiğidolar, ilk olarak Kayserispor'dan ayrılan 31 yaşındaki sağ açık Emrah Başsan'la 2 yıllık imza attı. 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu son 2 sezonda Kayserispor forması ile 66 karşılaşmaya çıkarken, 10 gol, 12 asist katkısı sağladı. Kırmızı-beyazlıların diğer bir hedefi ise Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Dimitris Pelkas... 29 yaşındaki Yunan 10 numaranın Sivas ekibinin teklifine sıcak baktığı ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor ve Pendikspor da dahil olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde yer alan Pelkas, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de, 26 maçta, 2 gol, 1 asist yaptı. Tecrübeli yıldız, 10 numaranın yanı sıra sol kanatta da görev alabiliyor.

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