Sivasspor'da seçim bugün

Sivasspor'un olağan genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki olağan genel kurul, saat 13.00'te başlayacak. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, önceki gün yaptığı açıklamada genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu duyurdu.
Sivasspor'un olağan genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki olağan genel kurul, saat 13.00'te başlayacak. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, önceki gün yaptığı açıklamada genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu duyurdu.