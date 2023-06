Sivasspor - Kayserispor maçı sonrası Çağdaş Atan: Transfer tahtası bir an önce açılmalı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Atan, "Kayserispor adına harika bir yolculukla geçen bir sene oldu. İçeride herkese teşekkür ettim. Sezon içinde büyük çalkantılar yaşadık ama birbirimize tutunarak gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık. Ligin finalini daha iyi yapabilirdik. Bizim hedefimiz 54 puandı. Çok rahat 54 puanı yapabilirdik ama olmadı. Kayserispor güvenli bir şekilde ligi tamamladı. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi başka hedefler ve başka planlar var. Transfer tahtamızın biran önce açılması lazım. Ona göre kampa aldığımız oyuncularla gitmek istiyoruz. Asıl başarının mimarı bu sene taraftar. Takımımıza sahip çıkan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Beni her maç desteklediler. Bugün de yoğun bir destek verdiler. Seneye yine güzel bir Kayserispor izletmeyi istiyoruz. Maç sonu iki başkanın yaptığı ortak açıklama çok güzel. Mecnun Otyakmaz da her zaman çalışmak isteyeceğim başkanlardan bir tanesi. Sivasspor'a da gelecek sezon için başarılar diliyorum. İki şehrin rekabeti olsun ama bunun önüne başka hiçbir şey geçmesin" dedi.



"HİÇBİR ZAMAN KAYSERİSPOR'U SATMADIM"

Bir gazetecinin, "Transfer yapılmazsa görevi bırakacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Atan, "Bunu net söylemek istiyorum. Ben hiçbir zaman Kayserispor'u satmadım. Sezon sonunda transfer açılmazsa görevi bırakacağımı söyledim. Benim düşüncem transfer tahtasının biran önce açılması" yanıtını verdi.