Sivas demir attı

Sezona Avrupa macerasıyla başlayan ve sonrasında düşüşe geçen Sivasspor, lige tutunma maçında Konyaspor'u 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Ligdeki puanını 40'a yükselten kırmızı-beyazlılar Giresunspor'un sahasında Trabzonspor'a yenilmesiyle ligde kalmayı garantilemiş oldu. Seyircisi önünde maça istekli başlayan Yiğidolar, golü de erken buldu. 17. dakikada Calvo'nun geri pasında kaleci Sehic uzaklaştırmak isterken baskı yapan Sivassporlu Leke James'e çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Konuk Konyaspor, ikinci yarıya etkili başladı. 47. dakikada Diouf'un ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta kaleye giden topu Murat Paluli son anda çizgiden çıkardı. Son dakikada Sivasspor mutlak bir golden yaralanamadı. Orta alandan aldığı topla ceza sahasına giren Charisis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından az farkla dışarıya çıktı. Önümüzdeki haftayı bay geçecek olan Sivasspor, ligin son karşılaşmasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

4 HAFTA SONRA KAZANDI

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Leke James'in golüyle Konyaspor'u yenen Yiğidolar, 4 haftlakı 3 puan hasretine son verdi. Bu sonucun ardından Sivas, 40 puana yükselerek haftayı 12. sırada kapatırken, 49 puanı bulunan Konyaspor, 7'nci sırada kaldı.

FAYÇAL'A YOĞUN İLGİ

Sivasspor'un eski futbolcusu Fayçal Fajr da tribündeydi. Maç için ülkesinden Sivas'a gelen Fajr, karşılaşmayı tribünden izledi. Müsabaka öncesi Sivassporlu taraftarlar da orta saha oyuncusu Fayçal'a yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇALIMBAY: MUTLUYUZ

Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu: Bizim için kritik bir maçtı. 4 haftalık galibiyet hasretini dindirirken, lige de tutunmuş olduk. Önümüzdeki haftayı dinlenerek geçirip son maçımızda taraftarımıza güzel bir 90 dakika daha izletmek istiyoruz. Bu sezon bitti, şimdi gelecek sezonun planlarını düşüneceğiz.