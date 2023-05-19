Mecnun Otyakmaz görevi bırakmayı düşünüyor!

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yeni dönemde göreve devam etmeyi düşünmediklerini açıkladı.

Otyakmaz, ligde Galatasaray, kupada ise Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmalar öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yönetim olarak bu sene son yıllarını yaşadıklarını belirten Otyakmaz, "3 yıllık süremiz bitiyor, yeni bir kongre yapmamız gerekecek ve bu sene yaşadığımız bir takım olaylar bizi çok yordu. Bu düşük bütçelerle, gelirlerin azaldığı dönemde ülkemizi Avrupa'da temsil etmek zorunda olduğumuzdan ve başarıya mutlaka ulaşmamız gerektiğinden biraz bütçe üzerinde transferler gerçekleştirdik. Böyle bir mücadele verirken içerde oynamış olduğumuz birkaç karşılaşmada alınan olumsuz sonuçlarda taraftarda da biraz tepki oluşturdu." diye konuştu.

Bu tür tepkilere alışık olmadıklarını dile getiren Otyakmaz, şöyle devam etti:

"Bizi gerçekten üzdü ve motivasyonumuzu düşürdü. Bundan sonraki dönemde de görev alıp almama konusunda bizi düşünmeye itti. Yönetici arkadaşlarımızdan birçoğu artık devam etmeme yönünde kararlı. Benim şahsi fikrim ben de aslında devam etmek istemiyorum çünkü gerçekten bazı maçlarda çok rahatsız olduk. Kulübümüzü ciddi bir yola koymadan gitmek doğru olmaz. Kısa süre içinde şehrimizin ileri gelenleriyle toplantı yapacağız. Haziran ayında en geç genel kurulu yapmamız gerekiyor. Bütün Sivas, Sivasspor'un, Sivas'ın en önemli markası olduğunu söylüyor. Bunu söylüyorlarsa arkasının dolması lazım. Çünkü biz artık kendi bilgi, beceri ve imkanlarımızla bu takımı devam ettirebilecek durumda değiliz. Kesinlikle destek gerekiyor. Bu desteği görmeden de tekrar bu riski alabileceğimizi pek düşünmüyorum açıkçası."

"RIZA HOCANIN AYRILACAĞINI İFADE ETMESİ BİZİ ÜZDÜ"

Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda görevden ayrılmak istediğine yönelik açıklamalarının kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Rıza hocanın hem arkadaşları hem de hemşerileri olduğunun altını çizen Otyakmaz, "Rıza hoca süre aldığı dönemde önemli başarılara imza attı. 3 yıldır bizi Avrupa'ya taşıyor. Bizim için gurur verici ancak Rıza hoca ile Sivasspor'u ayırmak lazım. Rıza hoca Türk futbolunda bir marka. Beşiktaş'ın efsanesi, Türk Milli Takım kaptanı ve başarılı bir antrenör. Hocamız bazı konularda bazı görüşlerini açıklıyor ama bu tamamıyla bizim düşüncelerimizi yansıtmıyor. Kamuoyunun Rıza hocanın açıklamaları olarak bunu yorumlamasını rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza hocanın prensip gereği her sezon 1 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatan Otyakmaz, "Her dönem uzun süre çalışacağımızı biliyordum. 4 yıl uzun bir süre Türk futbolunda. Sezonun 3'te 1'lik bölümü bitmişken Rıza hocanın ayrılacağını ifade etmesi bizi üzdü, çok hoşumuza giden bir açıklama olmadı. Biraz durumu düzeltmeye çalıştı. Bu süreçte taraftarın ve futbolcuların morali bozulmuş olabilir. Camiamız orada bu ifadelerden dolayı sıkıntılı süreç yaşamış olabilir." ifadelerini kullandı.

"BAŞARILARINI (GALATASARAY) TAKTİR VE TEBRİK EDİYORUM"

Mecnun Otyakmaz, Galatasaray maçında puan kazanarak son 2 haftayı rahat geçirmek istediklerini söyledi.

Çok heyecanlı bir sezon yaşandığını anlatan Otyakmaz, "Ligin kaderini belirleyecek maçlarımıza başladık. Bir tanesi şampiyonluğu yakından ilgilendiriyor. Bir de kupada finalisti belirleyecek bir karşılaşmaya çıkacağız. Bizim için gerçekten ciddi karşılaşmalar. Galatasaray bu sene Okan hoca liderliğinde iyi performans gösterdi ve gerçekten iyi bir yönetimi var. Geçmiş yıllarda oyunculardan Galatasaray yönetimlerine ilişkin şikayetler oluyordu ama gerçekten iyi bir yönetim ve diyaloğa açık. Son yönetimli çok daha iyi anlaşıyoruz. Onların da başarılarını taktir ve tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Otyakmaz, Galatasaray maçının kendileri için çok önemli olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa'da yaptığımız başarı göğsümüzü kabartıyor. Ülkemize getirdiğimiz puanlar bizi mutlu ediyor. Artık Avrupa geride kaldı, şimdi ligin gerçekliğiyle baş başayız. Galatasaray'ın şampiyonluk, bizim de küme düşmeme mücadelemiz var. Tüm biletler satıldı, coşkulu taraftar önünde sakat ve cezalıların olduğu bir haftada Galatasaray ile oynayacağız. İnşallah iyi bir direnişle oradan puanla ayrılıp son 2 haftaya risk bırakmadan sezonu tamamlamak istiyoruz."

"SİVASSPOR'U ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Mecnun Otyakmaz, bir Anadolu kulübü olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmanın büyük onur ve başarı olduğunu dile getirdi.

Kupada yarı final rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Otyakmaz, şöyle konuştu:

"Geçen yıl bunu başardık. Bu sene de finale şu anda bir adım var. Geçtiğimiz yıl ekonomik şartlar çok kötüydü ama Türkiye Kupası'nı almış olmamız yurt dışı gelirleriyle bizim geçen seneki bütçemizi tamamlamamıza yardımcı olmuştu. Avrupa Kupaları'ndan getirisi Anadolu kulüpleri için çok önemli. Bunu başararak geçtiğimiz yıl bu açığı kapattık. Bu sene de maalesef aynı açık oluştu. Sivasspor'un geleceği için Türkiye Kupası'nın tekrar alınması lazım. Bu işin gururuyla beraber ekonomik büyük katkısı olacak yoksa Sivasspor'u zor günler bekliyor."

Yayıncı kuruluşla yaptıkları sözleşmenin gelirlerinin düşmesinin ve kurun artmasının kulüpleri çok zorladığını da değinen Otyakmaz, sözlerini yabancı kuralına ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

"Yeni yetişen genç oyunculara alan açmamız gerekiyor. Sınırsız olduğu zaman bu oyuncuların önünün tıkanacağını düşünüyoruz. Biz Sivas olarak şimdiki gibi devam etmesi yönünde görüş bildirdik. Federasyondan çıkan sonuçta böyle oldu. Yani 8+3. Biz istediğimizden değil mantıklı istemiş, paralele düşünmüşüz. Altyapıdan gelen gençler için 1 Türk opsiyon bırakılmasını istiyorduk öyle de oldu. Bunun iyi bir karar olduğunu düşünüyorum."