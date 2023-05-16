Sivasspor Kasımpaşa maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve İbrahim Bozbey yapıyor.

Ligde geride kalan 33 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin, 37 puanı bulunuyor.

Sivas temsilcisinde Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunurken, golcü oyuncu Mustapha Yatabare kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemiyor.

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 34 puanla 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Demir Grup Sivasspor, 2-1 kazanmıştı.

SİVASSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Charisis, Saiz, N'Jie, Gradel, Caicedo

Kasımpaşa: Günay, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Ben Ouanes, Malsa, Aytaç, Fall, Chouiar, Eysseric, Koita