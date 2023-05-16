Haberler Sivasspor Hedef 3'te 3

Hedef 3'te 3

Sivasspor, bugün Paşa'yı yenip ligde rahatlamak istiyor. Sonra lider G.Saray'ı da devirip F.Bahçe'yle Türkiye Kupası yarı final rövanşına moralli çıkmanın hesabını yapıyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Hedef 3'te 3

İki kulvarda yarışan Sivasspor, önce Süper Lig'de rahatlamak istiyor ardından Türkiye Kupası'nda finali hedefliyor. Bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek Yiğidolar, alt taraftan uzaklaşmak için mutlak galibiyet peşinde olacak. Ligde rahatlamak isteyen kırmızı-beyazlılar, 33 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, öğrencilerine 3 maçlık rota belirledi. Çalımbay, Kasımpaşa, G.Saray ve Türkiye Kupası'nda F.Bahçe maçlarından zafer bekliyor.

KADIKÖY'E MORALLİ GİDECEK

Kasımpaşa maçının ardından lider G.Saray'la deplasmanda karşılaşacak Yiğidolar, güçlü rakibine de çelme takıp Kadıköy'de F.Bahçe önünde Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına moralli çıkmanın hesaplarını yapıyor. Sivas ekibinde Kasımpaşa maçı öncesinde savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunurken, golcü oyuncu Yatabare ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Sivasspor, 2-1 kazanmıştı.

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