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Sivasspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı ekip bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 14:44
Sivasspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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