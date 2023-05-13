Haberler Sivasspor Telafisi yok

Telafisi yok

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile yarı final, Süper Lig’de de telafisi olmayan maçlara çıkacaklarını belirtirken, konsantrasyon vurgusu yaptı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Telafisi yok

Süper Lig'de inişli-çıkışlı bir grafik çizen, Türkiye Kupası'nda ise yarı finaldeki Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin üstündeki ve altındaki takımların telafisi olmayan maçlara çıkacağını söyledi. Çalımbay, "Biz de telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Onun için de maçlara iyi hazırlanmamız, iyi oynamamız ve konsantre olmamız gerekiyor. G.Saray'la ligde, F.Bahçe'yle kupada arka arkaya oynayacağız. K.Paşa, Konyaspor ve Kayserispor'la maçlarımız var. Zor maçlarımız var ve bunun farkındayız" dedi.

HAKEMLİK HAYATLARI BİTER
Rıza Çalımbay, Sivasspor'da 4. sezonunu geçirdiğini, her sezon hakem hatalarına maruz kaldıklarını belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Hakem hatalarından her sene 6-7 puanımız gidiyor. Bu sene de öyle. Golümüzü bile saymadılar, iptal nedenini bulamadılar. Taraftar ve yönetimin mutlaka takıma sahip çıkması gerekiyor. Hakem ve oyuncular kötü bir şekilde Sivas'tan ayrılmıyor. İyi bir yer olduğu için hakemler için de kolay. Eğer bize yapılanı Dört Büyükler'e yapsınlar, hakemlik hayatları biter" değerlendirmesinde bulundu.

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