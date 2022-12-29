Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlıklar! 3 isim kadrodan çıkartıldı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası dönüşü Kasımpaşa'yı mağlup ederek alt sıralardan kurtulan Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi şok haber geldi.

SİVASSPOR'DA 3 SAKATLIK!

Sivaspor, Max Gradel, Samba Camara ve Aaron Appindangoye'nin sakatlıkları nedeniyle maçın kadrosuna alınmadığını açıkladı.

İşte Sivasspor'un açıklaması:

"Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirdiğimiz antrenmanda üst arka adalesinde gerilme ve ödem oluşan Max Gradel, Kasımpaşa maçında kalçasında zorlanma oluşan Samba Camara ile Kasımpaşa maçı öncesi ayak bileğinde burkulma olan ve ağrıları devam eden Aaron Appindangoye bugün oynayacağımız Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.".