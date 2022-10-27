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SİVASSPOR CLUJ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Sivasspor Cluj maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Cluj, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Norveçli hakem Rohit Saggi maçta düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor Cluj maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 14:26 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 14:30
SİVASSPOR CLUJ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Sivasspor Cluj maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecanlı mücadeleler 5. haftada da devam ediyor. Sivasspor ile Cluj, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Sivasspor Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor - Cluj maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SİVASSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Cluj maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR'DA 9 GALİBİYET

Sivasspor, Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.

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