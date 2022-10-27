SİVASSPOR CLUJ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Sivasspor Cluj maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecanlı mücadeleler 5. haftada da devam ediyor. Sivasspor ile Cluj, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Sivasspor Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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SİVASSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Cluj maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN'de canlı yayınlanacak.
SİVASSPOR'DA 9 GALİBİYET
Sivasspor, Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 29 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.