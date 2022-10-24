Haberler Sivasspor Sivasspor CFR Cluj maç programı belli oldu

Sivasspor CFR Cluj maç programı belli oldu

Sivasspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Cluj ile oynayacağı maçın takvimi belli oldu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 16:44
Sivasspor CFR Cluj maç programı belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde CFR Cluj ile oynanacak maç öncesinde DG Sivasspor'un ve rakip takımın medya programı belli oldu.

Sivasspor ile CFR Cluj, 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5. hafta maçında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu.

26 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile Kamerunlu futbolcu Clinton N'jie maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlılar kulüp tesislerinde saat 16.00'da ise basına ilk 15 dakikası açık antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

CFR Cluj Teknik Direktörü Dan Petrescu ve kadrodan bir futbolcu 26 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. CFR Cluj saat 19.30'da ise stadyumda son çalışmasını yapacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.
DİĞER
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül estetikle bambaşka biri oldu! Yok böyle değişim! Eski halinden eser kalmadı!
SON DAKİKA: Kocaeli Körfez'de Tüpraş'ın yakınındaki plastik imalathanesinde yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor
F.Bahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta...
G.Saray'a kötü haber! Sakatlığı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yiğidolar'da Cluj mesaisi başladı!
"Gerçekten kötü oynamadık!"
Sağlık Bakanlığı 17 personel alımı yapacak! 65 bin lira...
Devlet Su İşleri personel alımı yapacak!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Demirci'den tarihi başarı! 1 altın ile 2 gümüş madalya Demirci'den tarihi başarı! 1 altın ile 2 gümüş madalya 16:59
ABDli Dünya Şampiyonu boksör Müslüman oldu! ABDli Dünya Şampiyonu boksör Müslüman oldu! 16:51
Sivasspor'un Cluj maçı programı belli oldu Sivasspor'un Cluj maçı programı belli oldu 16:44
Yiğidolar'da Cluj mesaisi başladı! Yiğidolar'da Cluj mesaisi başladı! 16:16
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Trabzonspor maçı saat kaçta? 16:07
Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..." Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..." 16:02
Daha Eski
Göztepe’de Denizlispor'a hazırlanıyor Göztepe’de Denizlispor'a hazırlanıyor 15:58
F.Bahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta... F.Bahçe'ye piyango vurdu! Berisha ve Samatta... 15:35
Özbek'ten toplantı çağrısı! Özbek'ten toplantı çağrısı! 15:08
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:06
Serdar Saatçı'dan tatsız başlangıç Serdar Saatçı'dan tatsız başlangıç 14:48
Volz iş başı yaptı! Volz iş başı yaptı! 14:44