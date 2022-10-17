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Sivasspor - Giresunspor maçı sonrası Rıza Çalımbay: Taraftarımızla bütünleşirsek çok daha iyi olacak

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor sahasında ağırladığı Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bütün takıma güven geldiğini belirten Çalımbay, "Taraftarımızla bütünleşirsek çok daha iyi olacak" dedi. İşte o sözler...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 23:34
Sivasspor - Giresunspor maçı sonrası Rıza Çalımbay: Taraftarımızla bütünleşirsek çok daha iyi olacak

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Giresunspor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Rıza Çalımbay, iyi bir mücadele olduğunu belirterek, "Bizim mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bundan önce deplasmanda iki maç oynadık. İkisinde de çok iyi oynadık. Önemli olan onu buraya da yansıtmaktı. Çünkü bu sezon sahamızda galibiyetimiz yoktu. Onun için iyi başladık, güzel bir şekilde bitirdik. Bütün amacımız tüm maçları kazanmak. Bunun için de atak oynamamız gerekiyordu. İleride çoğaldık. İkinci yarıda daha da güzel pozisyonlara girdik. Oyuncularımızla ikinci yarı konuştuğumuzda rakibi sahamızda karşılamak ve aldığımız toplarla gole gitmek istemiştik. Ama maalesef sadece bir tane gerçekleştirdik. Ama istediğimiz taktiği iyi şekilde yaptık. Pozisyonlara girdik, son vuruşlar istediğimiz gibi olmadı. Ama aldığımız galibiyet güzel bir galibiyetti. İyi oynayarak da maçı bitirdik. Bütün arkadaşlarımıza güven geldi. Taraftarımızla bütünleşirsek çok daha iyi olacak. Pandemi öncesi taraftarımızla birlikteyken burada mağlubiyetimiz yoktu. Galibiyet ve güven geldikten sonra istediklerinizi yapabiliyorsunuz" dedi.

Trabzonspor maçından sonra Avrupa Konferans Ligi'nde Cluj ile final maçı oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Buraya gerçek taraftarların gelmesi gerekiyor, her şeyini verecek kişilerin gelmesi gerekiyor. Ben artık taraftarı çağırmak istemiyorum. Bu takım 3 senedir mükemmel işler yapıyor. Sivasspor'u Avrupa'da tanımayan yok. Onların da mutlaka gelmesi gerekiyor ama içten olan taraftarların gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

Bugünkü maçta takımın yıldızlarından olan İsrailli oyuncu Dia Saba için de değerlendirme yapan Çalımbay, "Dia Saba, gerçekten çok iyi bir oyuncu ve takım tarafından da seviliyor. Çok daha iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

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