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Sivasspor Slavia Prag: 1-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başladı. G grubu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor sahasında Slavia Prag ile karşılaştı. 4. dakikada Olayinka'nın golüyle geri düşen Yiğidolar, 26'da Saba ile skoru eşitledi. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 23:53
Sivasspor Slavia Prag: 1-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başladı. G grubu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor sahasında Slavia Prag ile karşılaştı. 4. dakikada Olayinka'nın golüyle geri düşen Yiğidolar, 26'da Saba ile skoru eşitledi. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Temsilcimiz 2. maçına Cluj deplasmanında çıkacak.

90+1. dakikada Slavia Prag penaltı vuruşu kazandı ancak golle sonuçlanmadı. Aynı pozisyonda Keita, kırmızı kartla Sivasspor'u 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'un bu sezon kadrosuna kattığı 7 oyuncudan Robin Yalçın, Keita, N'jie ve Dia Saba ilk 11'de forma giydi.

Yeni sezonda Clinton N'Jie, Murat Paluli, Charis Charisis, Dia Saba, Robin Yalçın, Karol Angielski ve Kader Keita'yı renklerine bağlayan Sivasspor'da, N'Jie ve Keita, Spor Toto Süper Lig'deki VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından bu maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımın VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldığı maça göre ilk 11'de 3 farklı oyuncuyu tercih etti.

Çalımbay, Murat Paluli, Hakan Arslan ve Charisis'in yerine, Robin Yalçın, Ulvestad ve Dia Saba'ya şans verdi.

Murat Paluli ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları nedeniyle kadroda da yer almadıkları öğrenildi.

Çekya ekibi Slavia Prag'da ise Hovorka, Boril, Yira Sor ve Jurecka sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

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