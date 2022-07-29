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Sivasspor Clinton N'Jie'yi transfer etti

Son dakika transfer haberi... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi kadrosuna kattı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 19:48
Sivasspor Clinton N'Jie'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Rusya'da Dinamo Moskova takımının formasını giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N'Jie ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

15 Ağustos 1993'te Kamerun'un Douala kentinde dünyaya gelen N'Jie, futbola ülkesinde başladı.

Ardından Fransa'nın Olimpik Lyon takımına transfer olan sporcu, Tottenham ve Marsilya forması giydikten sonra 2019'da Dinamo Moskova'ya transfer oldu.

Kariyerinde 206 maça çıkan N'Jie, 30 kez gol sevinci yaşadı, 24 de asist yaptı.

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