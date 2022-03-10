Haberler Sivasspor "Kupada finali yaşatacağız"

"Kupada finali yaşatacağız"

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmek, Süper Lig'i de prestij olarak üst sıralarda bitirmek istediklerini söyledi. Otyakmaz, "Alanyaspor çok ciddi bir rakip, başarılı bir skorla Kayserispor'u deplasmanda yendiler. Ciddi olmamız lazım, iyi hazırlanarak taraftarımıza en azından final coşkusunu yaşatalım istiyorum" diye umut dağıttı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 06:50
"Kupada finali yaşatacağız"

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmek, Süper Lig'i de prestij olarak üst sıralarda bitirmek istediklerini söyledi. Otyakmaz, "Alanyaspor çok ciddi bir rakip, başarılı bir skorla Kayserispor'u deplasmanda yendiler. Ciddi olmamız lazım, iyi hazırlanarak taraftarımıza en azından final coşkusunu yaşatalım istiyorum" diye umut dağıttı.

SERİ YAPARIZ
Ligde kalan haftaların önemine vurgu yapan ve kupaya odaklanmalarından doğan sıkıntı yaşadıklarını belirten Başkan Otyakmaz, "Sakatlarımızın dönmesiyle daha güçlü bir Sivasspor oluşacaktır. Geçtiğimiz yıllarda son haftalarda iyi çıkışlar yakaladık. Yine tarihi tekerrür ettirip, arzu ettiğimiz puanları alıp ligi üst sıralarda bitirmeyi istiyoruz" dedi.

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