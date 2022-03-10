"Kupada finali yaşatacağız"

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmek, Süper Lig'i de prestij olarak üst sıralarda bitirmek istediklerini söyledi. Otyakmaz, "Alanyaspor çok ciddi bir rakip, başarılı bir skorla Kayserispor'u deplasmanda yendiler. Ciddi olmamız lazım, iyi hazırlanarak taraftarımıza en azından final coşkusunu yaşatalım istiyorum" diye umut dağıttı.



SERİ YAPARIZ

Ligde kalan haftaların önemine vurgu yapan ve kupaya odaklanmalarından doğan sıkıntı yaşadıklarını belirten Başkan Otyakmaz, "Sakatlarımızın dönmesiyle daha güçlü bir Sivasspor oluşacaktır. Geçtiğimiz yıllarda son haftalarda iyi çıkışlar yakaladık. Yine tarihi tekerrür ettirip, arzu ettiğimiz puanları alıp ligi üst sıralarda bitirmeyi istiyoruz" dedi.