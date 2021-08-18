Sivasspor Kophenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de ilk haftayı Konyaspor mağlubiyetiyle kapatan Sivasspor, gözünü UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçına çevirdi. 3. turda Batumi'yi geçen Yiğidolar'da hedef, Kopenhag karşısında ilk maçta galip ayrılarak tur için avantaj sağlamak.
Peki Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak.
SİVASSPOR - KOPHENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, 19 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Mücadele, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Maçı, Ukraynalı hakem Mykola Balakin yönetecek.