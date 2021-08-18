Sivasspor Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan Yiğidolar, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Kopenhag maçının taktiğini çalıştı.

Kırmızı-beyazlı takım idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.

Sivasspor ile Kopenhag UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın TSİ 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Ukraynalı hakem Mykola Balakin düdük çalacak.

