Yiğidolar Robin’le prensipte anlaştı - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Yiğidolar Robin’le prensipte anlaştı

Yiğidolar Robin’le prensipte anlaştı

, 2. transferini 'dan yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, takımıyla kontratı sona eren ile el sıkıştı.

, 2. transferini 'dan yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, takımıyla kontratı sona eren ile el sıkıştı. Defansif orta saha ve stoper oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 31 lig maçında görev almış ve 3 gol kaydetmişti. Yiğidolar, daha önce P.Gliwice'den 10 numara Felix'i etmişti.
  1. 13.8.2020
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