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14 Ocak 2020, Salı
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’nin en iyisi biziz

Türkiye’nin en iyisi biziz

’da attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan Yatabare, “’nin en iyi defansı ve hücumu bizde” dedi.

'un Malili golcüsü Yatabare, tarihi bir sezon geçirdiklerinin altını çizdi. Kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini belirten 33 yaşındaki Malili golcü, "Bu başarı takım halinde gelen bir başarı. Takımdaşlık ön planda zaten. Bu durum sahada aramızdaki bağı da yansıtıyor. Biz zirvede lider konumdaysak, bunun sebebi başarılı olmamızdır. 'nin en iyi defansı ve hücumu bizde" diye iddialı konuştu.
  1. 14.1.2020
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