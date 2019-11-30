Mecnun Otyakmaz: 13'üncü haftayı da lider bitirdik - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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: 13'üncü haftayı da lider bitirdik

Mecnun Otyakmaz: 13'üncü haftayı da lider bitirdik

'in 13. haftasında 'yı kendi sahasında 2-0 mağlup eden ve haftayı lider olarak bitirmeyi garantileyen 'da başkan , "13'üncü haftayı da lider olarak bitirdik." dedi.

Kulübü Başkanı , kazanmaları gereken maçta 'yı ilk yarıda buldukları gollerle mağlup ettiklerini söyledi.

Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Sivasspor'un, karşılaşmanın ikinci yarısında skoru korumaya çalıştığını belirten Otyakmaz, "Ondan dolayı top rakipteymiş gibi gözüktü. Farkı açabilecek fırsatları da bulduk aslında ama son tercihlerimizde belki takımımızın öz güveninden kaynaklı mıdır, bir de son günlerde yapılan yayınlardan dolayı herkes gol atmak istiyor." diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR SKORLA MAÇI KAZANMASINI BİLDİK"

Farkı açmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını dile getiren Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Çok stresli bir durum olmadı ama baskı altındaymış gibi gözüktük. Ona rağmen çok güzel bir skorla maçı kazanmasını bildik. 13'üncü haftayı da lider olarak bitirdik. Futbolcu arkadaşlarımı, teknik heyeti, taraftarımızı tebrik ediyorum. maçında da taraftarımız çok iyiydi. Bugün de coşkuluydular. Zaferimize katkıda bulundular."

Sivassporlu futbolcularla ilgili çıkan transfer haberlerine tepki gösteren Otyakmaz, "Ulusal medyada görüyorum, futbolcuları alıyorlar, veriyorlar. Bu yanlış bir şey, bunu gözden geçirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla sahaya yansıyor, oyuncuların performansına yansıyor. Doğru bir şey değil." ifadelerini kullandı.

  1. 30.11.2019
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