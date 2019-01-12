Formanın hakkını vereceğim – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Formanın hakkını vereceğim

Formanın hakkını vereceğim

Sivas’ın yeni transferi Diabate, “Formanın hakkını sonuna kadar vereceğim” dedi.

, ekibi Leicester'ın Malili sol kanadı Fousseni Diabate'yle 6 aylık kiralık kontratı imzaladı. 23 yaşındaki genç yetenek imza töreninde, "Sivasspor formasının hakkını sonuna kadar vereceğim" dedi. Tören sonrası A Spor'a konuşan Başkan ise, 'tan stoper Fatih Aksoy ve siyah-beyazlıların ilgilendiği sağ bekleri Douglas konusunda, " ile maaşını ortak ödüyoruz. Durumunu Barcelona ile konuşacağız, kalmasını isteriz. Beşiktaş'tan teklif gelmedi, inşallah da gelmez" yorumunu yaparken, Fatih için, "1.5 yıl kiralık istiyoruz. Kendisi de Sivaslı ve burada oynamak isteyecektir. Başkan 'ı bekliyoruz, görüştükten sonra imza atacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 12.1.2019
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