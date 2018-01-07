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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Yiğido korku saçıyor

    Yiğido korku saçıyor
    Teknik Direktör , ikinci yarı öncesi rakiplere gözdağı verdi. Aybaba, "Sahamızda puan kaybı yaşamak istemiyoruz. İşimiz kolay değil ama Avrupa hedefi için elimizden geleni yapacağız" dedi.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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