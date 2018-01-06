Rybalka: "İlk yarıyı daha üst sırada bitirebilirdik"
Demir Grup Sivasspor'un Ukraynalı futbolcusu Sergiy Rybalka, Süper Lig'de sezonun ilk yarısının kendileri için iyi geçtiğini, daha da üst basamaklarda olabileceklerini söyledi.
Kırmızı-beyazlı ekibin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında AA muhabirine Süper Lig'deki ilk yılını değerlendiren Rybalka, "İlk yarıyı daha üst sırada bitirebilirdik. Yine de ligin ilk yarısı bizim için iyi geçti. Sekizinci sırada yer alıyoruz. İkinci yarıya iyi hazırlanıyoruz. Performansımızın üstüne biraz daha koyup, üst sıralara çıkmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Sivasspor'a transfer sürecinden de bahseden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Buraya gelmeden önce Dinamo Kiev ile iki şampiyonluk yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde de oynadım. Son iki sezonum çok güzel geçti. Daha sonra takımda yenilenmeler oldu ve artık ayrılmam gerekiyordu. Sivasspor bu sırada güzel bir teklif sundu ve ben de kabul ettim." şeklinde konuştu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ BEŞİKTAŞ MAÇI
Ukraynalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev'de oynarken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 6-0 mağlup ettikleri mücadelede, siyah-beyazlı ekibin gördüğü ilk kırmızı kartın ağır bir karar olduğunu kaydetti.
Rybalka, grupta Beşiktaş'tan iki karşılaşmada 4 puan aldıklarını hatırlatarak, "İlk maçta gruptan çıkmak adına ikinci maçta da prestij için mücadele etmiştik. Beşiktaş'a karşı iki müsabakada da 90 dakika oynadım. Evimizdeki maçta Beşiktaş karşısında 6 farklı bir galibiyet beklemiyorduk. Biz oyunumuzu oynadık ve 6-0 galip geldik. Taraftarımız önünde farklı kazandığımız için çok mutlu olmuştuk." değerlendirmesinde bulundu.
Karşılaşmanın "kırılma anı" olarak nitelendirdiği Andreas Beck'in 29. dakikada gördüğü kırmızı kart hakkında ise Ukraynalı oyuncu şunları aktardı:
"Bu kadar erken bir kırmızı kart beklemediğimiz bir şeydi. Daha sonra penaltıdan ikinci golümüzü bulduk. Ardından iyice rahatladık, 4 gol daha attık ve farklı bir şekilde sahadan galip ayrıldık. Bu olayın üzerinden çok zaman geçti ama fikrimi söylememi isterseniz, pozisyon penaltıydı ama kırmızı kartın doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum."
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:14
-
Sola Ramirez!
Toplam 1
Yorum
yavuz bu yönetim iyi bir topcu alamaz gene vanpörsügibi işe yaramaz biri alır yattarak parası alır gider insan biray önceden bulur şimdi alır .
-
Cenk Tosun resmen Everton'da
Toplam 8
Yorum
Selo Bir fb olarak tosun paşaya başarılar diliyorum düzgün adam taraftarı germeyen...
-
Diyeceğim bu!
Toplam 1
Yorum
Geleceği söndürmeyin Aykut hoca insan kazandırma peşinde değil sadece günü kurtarmaya çalışıyor bu gençlere yazık sahip çıkın ozan tufan gelecekte yıldız olacak
Rybalka: "İlk yarıyı daha üst sırada bitirebilirdik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.