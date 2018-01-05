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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Adana’da

    <a href="/index/uche-kalu?id=9c99d875-caf2-4f82-9d7c-cc3d48ff0037" class="" rel="tag">Uche Kalu</a> Adana’da

    Forvet arayışlarını sürdüren Adanaspor, çareyi eski oyuncusunda buldu. Turuncu-beyazlılar, 31 yaşındaki ’yla 1,5 yıllık anlaşma sağladı

    LİGİN ilk yarısını 5. sırada tamamlayan Adanaspor transferde bombayı patlattı. Turuncu-beyazlılar, eski oyuncuları Uche Kalu'yla anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki forvet daha önce 2015-16 sezonunun devre arasında Adana ekibine gelmiş ve 16 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Nijeryalı oyuncuyla 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep forması giyen tecrübeli oyuncu, 28 maçta 6 kez fileleri havalandırmıştı.

    Çalışmalarını sürdüren turuncu-beyazlı yönetimin eski oyuncuları Ergin Keleş ve Roni'yle ilgilendiği öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'un, yarın Balıkesir ve 12 Ocak Cuma günü Göztepe ile hazırlık maçı yapacağı açıklandı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
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