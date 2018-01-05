Uche Kalu Adana’da
Forvet arayışlarını sürdüren Adanaspor, çareyi eski oyuncusunda buldu. Turuncu-beyazlılar, 31 yaşındaki Uche Kalu’yla 1,5 yıllık anlaşma sağladı
Çalışmalarını sürdüren turuncu-beyazlı yönetimin eski oyuncuları Ergin Keleş ve Roni'yle ilgilendiği öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'un, yarın Balıkesir ve 12 Ocak Cuma günü Göztepe ile hazırlık maçı yapacağı açıklandı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:15
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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