 Taha Akgül’e koreografi – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Taha Akgül’e koreografi

    Taha Akgül’e koreografi
    Sivasspor'un Yiğido Gençlik taraftar grubu maç öncesi görsel bir şölen sundu. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün koreografisini gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'a "Kral da bizim kural da" mesajı gönderildi.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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