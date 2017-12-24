Taha Akgül’e koreografi

Sivasspor'un Yiğido Gençlik taraftar grubu maç öncesi görsel bir şölen sundu. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün koreografisini gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'a "Kral da bizim kural da" mesajı gönderildi.