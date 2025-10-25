Muhteşem Samsun

Samsunsporumuz, Konferans Ligi'nin ikinci haftasında ağırladığı Ukrayna devi D.Kiev'i 3-0'la dağıttı. Kırmızı-Şimşekler'in ezici oyunu ve net galibiyeti, Ukrayna medyasında şok etkisi yarattı. Sport, "Türkiye'de tam bir fiyasko. D.Kiev, Samsunspor'a yenildi" manşetiyle verdiği haberde; D.Kiev'in Konferans Ligi'nde puansız kalmaya devam ettiğini ve teknik direktör Shovkovskyi'nin takımının maç boyunca tek bir isabetli şut bile atamadığını belirtti. 24tv ise "Kaleyi bulan tek bir şut yok" manşetini atarken, Football24, seviye ve oyun prensipleri açısından oldukça benzer olan Samsunspor'un, Dinamo için fazlasıyla güçlü çıktığını yazdı. Bu maçtan sonra Shovkovskyi'nin istifasının çok konuşulacağını öne sürdü.