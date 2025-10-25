CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Muhteşem Samsun

Muhteşem Samsun

Samsunspor'umuzun D.Kiev zaferi Ukrayna medyasında da geniş yer buldu. "Türkiye'de tam bir fiyasko" ve "Dinamo için fazlasıyla güçlü" manşetleri atıldı

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Samsunsporumuz, Konferans Ligi'nin ikinci haftasında ağırladığı Ukrayna devi D.Kiev'i 3-0'la dağıttı. Kırmızı-Şimşekler'in ezici oyunu ve net galibiyeti, Ukrayna medyasında şok etkisi yarattı. Sport, "Türkiye'de tam bir fiyasko. D.Kiev, Samsunspor'a yenildi" manşetiyle verdiği haberde; D.Kiev'in Konferans Ligi'nde puansız kalmaya devam ettiğini ve teknik direktör Shovkovskyi'nin takımının maç boyunca tek bir isabetli şut bile atamadığını belirtti. 24tv ise "Kaleyi bulan tek bir şut yok" manşetini atarken, Football24, seviye ve oyun prensipleri açısından oldukça benzer olan Samsunspor'un, Dinamo için fazlasıyla güçlü çıktığını yazdı. Bu maçtan sonra Shovkovskyi'nin istifasının çok konuşulacağını öne sürdü.

