10 numara Sousa

Süper Lig'de bugün Gençlerbirliği'yle sezonu açacak olan Samsunspor, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kırmızı-Şimşekler'de Başkan Yüksel Yıldırım ve Futbol Direktörü Fuat Çapa, 10 numara transferinde müjde verdi. Çapa, Polonya'da L.Poznan'da oynayan Portekizli 10 numara Afonso Sousa'nın bugün Samsun'a geleceğini söyledi. 25 yaşındaki Portekizli maestro, geçen sezon 31 maçta 13 gol, 6 asist katkısı sağladı. Başkan Yüksel Yıldırım da Galatasaray'dan orta saha Eyüp Aydın'la her konuda anlaştıklarını Başkan Dursun Özbek'le görüşüp kiralık olarak kadrolarına katmak istediklerini belirtti.