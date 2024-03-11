Şimşek altın buldu

Ligde alt tarafı çok yakından ilgilendiren maçta Samsunspor, Ankaragücü'nü ağırladı. 10'da Osman, kaleciyle karşı karşıya topu dışarı gönderdi. 12'de Holse, takımını öne geçirdi. 14'te Pedrinho'nun frikiğinde kale önünde önce Satka ardından Alim'in kafasına gelen top ters bir vuruşla ağlara gitti. 35'te Ercan, 45+3'te de Osman net fırsatları harcadı ve devre 1-1 bitti.

HOLSE DİREĞE TAKILDI

Şimşeklerde 51'de Holse'nin şutunu, Bahadır parmaklarının ucuyla çeldi ve top arka direğe çaparak sahaya geri döndü. Karadeniz ekibi galibiyet golünü 84'te Ntcham'la buldu. Fofana'nın şutunda top defansa çarpıp Kamerunlu yıldızın önünde kaldı. Ntcham da voleyle zaferi ilan etti: 2-1. Samsun ekibi evinde 3'te 3 yaptı. 7 maçtır kazanamayan Ankaragücü ise deplasmanda 4'te sıfır çekti.

TARAFTARLA KAZANDIK

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, "Taraftarımızın desteğiyle galip geldik. 2. yarı başladığında bazı değişiklikler yaptık. Hedefimiz de rakibi hatayı zorlamaktı, hataya zorlayınca da galibiyet geldi" dedi. A.Gücü hocası Emre Belözoğlu ise kötü oynadıklarını söyledi.