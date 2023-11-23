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Kazanacağız

Samsunspor'un maestrosu Soner Aydoğdu, Beşiktaş'a gözdağı verdi. "Böyle maçlar güzeldir, oynamak keyiflidir. Bütün Türkiye sizi izleyecek. Sahaya çıkıp elimizden gelen en iyisini yapıp Beşiktaş karşısında 3 puan mücadelesi vereceğiz."

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Kazanacağız

Yılport Samsunspor'un 32 yaşındaki orta sahası Soner Aydoğdu, Beşiktaş'a karşı takımın ekstra motive olduğunu söyledi. Oynadığı 8 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan tecrübeli maestro, "Böyle maçlar güzeldir, oynamak keyiflidir. Bütün Türkiye sizi izleyecek. İçeride taraftarımızla birlikte çok coşkulu oynuyoruz, bu da bizi ekstra motive ediyor. Sahaya çıkıp elimizden gelen en iyisini yapıp Beşiktaş karşısında kazanacağız" dedi.

ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİK

Antrenmanların çok tempolu geçtiğini, takım olarak milli arayı iyi değerlendirdiklerini vurgulayan kırmızı-beyazlı oyuncu Soner Aydoğdu, "Milli arayı çok iyi değerlendirdik. Ligde herkes herkesi yenebiliyor, kimse yenilmez değil. Biz de evimizde oynuyoruz ve taraftarımızın bize verdiği coşku ile 3 puan için sahada oynayacağız" diye iddialı konuştu.

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