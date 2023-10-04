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'Güçlü' Emre

Sarı-lacivertliler, Başakşehir ile yollarını ayıran Belözoğlu, ile anlaştı. 43 yaşındaki hoca 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
'Güçlü' Emre
Süper Lig'de hoca sirkülasyonu devam ediyor. Sezona Başakşehir ile başlayan Emre Belözoğlu görevinden ayrılmıştı. Önemli yatırımlar yaparak sezona giren Ankaragücü de Galatasaray mağlubiyetinin ardından Tolunay Kafkas'ı göndermişti. Başkent ekibi ile Emre Belözoğlu'nun yolu dün kesişti. 43 yaşındaki çalıştırıcı, Ankaragücü'nden gelen teklifi kabul etti ve dün resmi sözleşmeyi imzaladı. Emre Belözoğlu bir an önce kolları sıvayarak göreve başlayacağını belirtti. İlk iş olarak oyuncuların motivasyonunu yukarı çekmeleri gerektiğini söyledi. İyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu dile getirdi.
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