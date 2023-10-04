'Güçlü' Emre

Süper Lig'de hoca sirkülasyonu devam ediyor. Sezona Başakşehir ile başlayan Emre Belözoğlu görevinden ayrılmıştı. Önemli yatırımlar yaparak sezona giren Ankaragücü de Galatasaray mağlubiyetinin ardından Tolunay Kafkas'ı göndermişti. Başkent ekibi ile Emre Belözoğlu'nun yolu dün kesişti. 43 yaşındaki çalıştırıcı, Ankaragücü'nden gelen teklifi kabul etti ve dün resmi sözleşmeyi imzaladı. Emre Belözoğlu bir an önce kolları sıvayarak göreve başlayacağını belirtti. İlk iş olarak oyuncuların motivasyonunu yukarı çekmeleri gerektiğini söyledi. İyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu dile getirdi.