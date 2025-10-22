CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Madrid-Juventus MAÇI CANLI İZLE | Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ile Kenan Yıldız arasında Türk derbisi!

Real Madrid-Juventus MAÇI CANLI İZLE | Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ile Kenan Yıldız arasında Türk derbisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın karşı karşıya geleceği haftada hangi takımın kazanacağı heyecanla bekleniyor. Xabi Alonso yönetiminde çıkışını sürdüren İspanyol devi evinde hata yapmak istemezken, zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almayı amaçlayan Juventus ise etkili bir performans ortaya koymayı hedefliyor. Futbolseverler merakla, "Real Madrid-Juventus maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 12:02
Real Madrid-Juventus MAÇI CANLI İZLE | Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ile Kenan Yıldız arasında Türk derbisi!

Real Madrid-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı dev bir mücadeleyle taçlanıyor. Avrupa futbolunun iki köklü devi Real Madrid ile Juventus, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşma, aynı zamanda Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın rakip olacağı maç olması nedeniyle ayrı bir anlam taşıyor. Xabi Alonso yönetiminde çıkışını sürdüren Real Madrid, taraftarı önünde hata yapmadan galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Öte yandan Juventus, İspanya deplasmanında puan ya da puanlar alarak grupta dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Peki, Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Juventus maçı

REAL MADRID-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3 .haftasında oynanacak Real Madrid-Juventus maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta

REAL MADRID-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Juventus maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Juventus maçı hangi kanalda

REAL MADRID-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Militao, Carreras, Bellingham, Tchouameni, Mastantuono, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

Juventus: Di Gregorio, Rugani, Gatti, Kelly, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso, Conceicao, Kenan Yıldız, David

Real Madrid-Juventus maçı muhtemel 11'leri

ARDA GÜLER İLE KENAN YILDIZ ARASINDA TÜRK DERBİSİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında gözler Arda Güler ile Kenan Yıldız arasında yaşanacak düelloya çevrildi. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesi Real Madrid ile bu sezon 17 maçta forma giyen Arda Güler; 4 gol atarken, 7 kez asist yaptı. Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız ise 13 karşılaşmada süre bulurken, 5 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.

Arda Güler, Kenan Yıldız

REAL MADRID MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

JUVENTUS MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

REAL MADRID İLE JUVENTUS ARASINDA 22. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Real Madrid İle Juventus, turnuvada 22. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 10 karşılaşmayı İspanya temsilcisi kazanırken, 9 mücadeleyi de İtalya ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.Bu karşılaşmalarda Real Madrid 26 gol atarken, Juventus ise 25 golle karşılık verdi.

Real Madrid-Juventus maçları

REAL MADRID-JUVENTUS MAÇI HAKEMİ

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, Real Madrid-Juventus maçı hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic olacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise David Smajc yapacak. Real Madrid-Juventus maçı VAR koltuğunda Alman hakem Bastian Dankert oturacak. AVAR'da ise Tiago Martins görev yapacak.

Real Madrid-Juventus maçı hakemi

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco ile Saran arasında kritik toplantı!
Benfica’da Kerem Aktürkoğlu pişmanlığı! Jose Mourinho açıkladı...
CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
Tedesco'nun istatistiği gündem oldu!
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
