Bodo/Glimt-Tottenham maçı canlı izle | Bodo/Glimt-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bodo/Glimt-Tottenham maçı canlı izle | Bodo/Glimt-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Bodo/Glimt ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Zorlu Norveç deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen İngiliz ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın favori ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Bodo/Glimt ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Bodo/Glimt-Tottenham maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bodo/Glimt-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 10:35 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 10:42
Bodo/Glimt-Tottenham maçı canlı izle | Bodo/Glimt-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bodo/Glimt-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Bodo/Glimt sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. İngiltere temsilcisi, zorlu Norveç deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Bodo/Glimt ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Bodo/Glimt-Tottenham maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

BODO/GLIMT-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Bodo/Glimt-Tottenham maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

BODO/GLIMT-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak Bodo/Glimt-Tottenham maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODO/GLIMT-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Auklend, Berg, Evjen, Hauge, Jorgensen, Hogh

Tottenham: Vicario, Spence, Danso, Van de Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Kudus, Begvall, Simons, Richarlison

