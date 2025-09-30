Bodo/Glimt-Tottenham maçı canlı izle | Bodo/Glimt-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Bodo/Glimt sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. İngiltere temsilcisi, zorlu Norveç deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Bodo/Glimt ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Bodo/Glimt-Tottenham maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

BODO/GLIMT-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Bodo/Glimt-Tottenham maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

BODO/GLIMT-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak Bodo/Glimt-Tottenham maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODO/GLIMT-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Auklend, Berg, Evjen, Hauge, Jorgensen, Hogh

Tottenham: Vicario, Spence, Danso, Van de Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Kudus, Begvall, Simons, Richarlison