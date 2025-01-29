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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Juventus ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 13:07 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 13:20
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Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Juventus - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Juventus ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Benfica maçı 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - BENFICA MAÇI CANLI İZLE

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