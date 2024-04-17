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Manchester City - Real Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle Exxen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City, Real Madrid ile karşı karşı gelecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 09:50
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Manchester City - Real Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle Exxen

Manchester City - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Real Madrid maçı 17 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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