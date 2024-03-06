Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - RB Leipzig maçı CANLI izle! (Real Madrid - RB Leipzig maçı canlı anlatım) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Real Madrid - RB Leipzig maçı CANLI izle! (Real Madrid - RB Leipzig maçı canlı anlatım) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Real Madrid, ilk maçını 1-0 kazandığı maçın rövanşında RB Leipzig'i konuk ediyor. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada hakem Davide Massa düdük çalıyor. Real Madrid - RB Leipzig maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 22:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid - RB Leipzig maçı CANLI izle! (Real Madrid - RB Leipzig maçı canlı anlatım) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanşında Real Madrid sahasında RB Leipzig'i konuk ediyor.

İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanan İspanyol devi, avantajını kullanıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Alman ekibi Leipzig ise güçlü rakibi karşısında zoru başarmanın peşinde.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada hakem Davide Massa düdük çalıyor. Real Madrid - Leipzig maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

R. MADRID - RB LEIPZIG MAÇINDA İLK 11'LER

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Kroos, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius

Leipzig: Gulacsi, Henrichs, Lukeba, Orban, Raum, Haidara, Schlager, Olmo, Simons, Openda, Sesko

REAL MADRID - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - RB Leipzig maçı 6 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Melis Sezen’den radikal karar! Melis Sezen imajını değiştirip bambaşka biri oldu!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Elazığ mitinginde önemli açıklamalar
"G.Saray'dan önce A. Madrid efsanesiyim"
G.Saray'da kadro dışı kararı! Timur açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manchester City - Kopenhag | CANLI
B. Münih çeyrek finale yükseldi!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (6 Mart Çarşamba)
METEOROLOJİ'DEN O İLLERE UYARI | ⛈ Kuvvetli geliyor! Günlerce esir alacak (6 Mart hava durumu)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid - RB Leipzig | CANLI R. Madrid - RB Leipzig | CANLI 22:44
Sporting ile Atalanta yenişemedi Sporting ile Atalanta yenişemedi 22:40
Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçına hazır Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçına hazır 21:26
Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı 21:07
File derbisinde kazanan Galatasaray File derbisinde kazanan Galatasaray 21:06
F.Bahçe Opet set vermedi F.Bahçe Opet set vermedi 19:43
Daha Eski
G.Saray'da Rizespor hazırlıkları başladı G.Saray'da Rizespor hazırlıkları başladı 19:30
"G.Saray'dan önce A. Madrid efsanesiyim" "G.Saray'dan önce A. Madrid efsanesiyim" 19:29
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız... G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Tam 7 yıldız... 19:15
F.Bahçe Akkuş Belediyespor'a mağlup oldu F.Bahçe Akkuş Belediyespor'a mağlup oldu 19:05
Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı! Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı! 18:53
Bayern Münih Mathys Tel'in sözleşmesini uzattı! Bayern Münih Mathys Tel'in sözleşmesini uzattı! 18:43