Real Madrid - RB Leipzig maçı CANLI izle! (Real Madrid - RB Leipzig maçı canlı anlatım) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanşında Real Madrid sahasında RB Leipzig'i konuk ediyor.
İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanan İspanyol devi, avantajını kullanıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Alman ekibi Leipzig ise güçlü rakibi karşısında zoru başarmanın peşinde.
Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada hakem Davide Massa düdük çalıyor. Real Madrid - Leipzig maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...
R. MADRID - RB LEIPZIG MAÇINDA İLK 11'LER
Real Madrid:
Real Madrid:Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Kroos, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius
Leipzig:
Leipzig:Gulacsi, Henrichs, Lukeba, Orban, Raum, Haidara, Schlager, Olmo, Simons, Openda, Sesko
REAL MADRID - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid - RB Leipzig maçı 6 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.