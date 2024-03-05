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Bayern Münih Lazio maçı CANLI İZLE (Bayern Münih-Lazio canlı anlatım) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih sahasında Lazio ile karşı karşıya geliyor... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 23:50 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 00:00
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Bayern Münih Lazio maçı CANLI İZLE (Bayern Münih-Lazio canlı anlatım) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile Lazio kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 1-0 kazanan İtalyan temsilcisi bu maça avantajlı çıkıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

B. MÜNİH - LAZIO İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, de Ligt, Dier, Guerreiro, Pavlovic, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Kane.

Lazio: Provedel, Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Luca Pellegrini, Guendouzi, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile.

BAYERN MÜNİH - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Lazio arasında oynanan maç 5 Mart Salı günü saat 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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