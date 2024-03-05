Bayern Münih Lazio maçı CANLI İZLE (Bayern Münih-Lazio canlı anlatım) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile Lazio kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 1-0 kazanan İtalyan temsilcisi bu maça avantajlı çıkıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

B. MÜNİH - LAZIO İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, de Ligt, Dier, Guerreiro, Pavlovic, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Kane.

Lazio: Provedel, Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Luca Pellegrini, Guendouzi, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile.

BAYERN MÜNİH - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Lazio arasında oynanan maç 5 Mart Salı günü saat 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.