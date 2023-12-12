Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter 0-0 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter 0-0 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter ile Real Sociedad, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında kozlarını paylaştı. Gol sesi çıkmayan zorlu karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 01:13 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 01:15
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Inter 0-0 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Inter ile Real Sociedad kozlarını paylaştı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Real Sociedad ile Inter, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Benfica yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Red Bull Salzburg ise Avrupa defterini kapattı.

İşte bu sonucun ardından D Grubu'nda oluşan puan durumu:

1) Real Sociedad: 12

2) Inter: 12

3) Benfica: 4

4) Red Bull Salzburg: 4

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nden son 16 turuna kalan takımlar...

➡️ A Grubu

🇩🇪 Bayern Münih

🇩🇰 Kopenhag

➡️ B Grubu

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇳🇱 PSV Eindhoven

➡️ C Grubu

🇪🇸 Real Madrid

🇮🇹 Napoli

➡️ D Grubu

🇪🇸 Real Sociedad

🇮🇹 Inter

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