Inter 0-0 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Inter ile Real Sociedad kozlarını paylaştı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere tamamlandı.
Real Sociedad ile Inter, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Benfica yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Red Bull Salzburg ise Avrupa defterini kapattı.
İşte bu sonucun ardından D Grubu'nda oluşan puan durumu:
1) Real Sociedad: 12
2) Inter: 12
3) Benfica: 4
4) Red Bull Salzburg: 4
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nden son 16 turuna kalan takımlar...
➡️ A Grubu
🇩🇪 Bayern Münih
🇩🇰 Kopenhag
➡️ B Grubu
🏴 Arsenal
🇳🇱 PSV Eindhoven
➡️ C Grubu
🇪🇸 Real Madrid
🇮🇹 Napoli
➡️ D Grubu
🇪🇸 Real Sociedad
🇮🇹 Inter