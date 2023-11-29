Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Halil Umut Meler Lazio - Celtic maçına damga vurdu!

Halil Umut Meler Lazio - Celtic maçına damga vurdu!

Son dakika spor haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lazio - Celtic maçını yöneten hakem Halil Umut Meler, karşılaşmanın son anlarına damga vurdu. Meler, konuk ekip lehine verdiği penaltıyı VAR'da izledikten sonra iptal etti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 11:30
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Halil Umut Meler Lazio - Celtic maçına damga vurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma uzun süre 0-0 devam etti. Ev sahibi ekibin yıldız ismi Ciro Immobile, 82. ve 85. dakikalarda attığı golle takımının sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağlarken takımının da son maç öncesi bir üst tura yükselmesini garantiledi.

HALİL UMUT MELER GÖREV YAPTI

Mücadeleyi Türk Hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler, mücadelenin 90+5. dakikasında konuk ekip lehine bir penaltı kararı verdi.

İZLEDİ PENALTIYI İPTAL ETTİ

VAR'da görev yapan Alper Ulusoy, Meler'e pozisyonu tekrar izlemesi için monitöre davet etti. Kenara gelip pozisyonu izleyen Meler kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti.

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