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Porto 2 - 0 Royal Antwerp ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Porto evinde Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Karşılaşmada 3 puanı iki golle alan Sergio Conceiçao ve ekibi puanını 9'a yükselttti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 00:56 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 01:15
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Porto 2 - 0 Royal Antwerp ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Porto ile Royal Antwerp karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Porto 2-0 kazandı.

Maçta Portekiz ekibinin ilk golünü 32. dakikada penaltıdan Evanilson kaydettti.

Porto'nun ikinci golü ise maçın uzatma dakikalarında 90+1'de eski Beşiktaş'lı Pepe'nin ayağından geldi.

Belçika ekibi Antwerp'de 52. dakikada Ekkelenkamp direkt kırmızı kartla oyun duşı kaldı.

Porto evinde aldığı bu galibiyetle puanını 9 yaptı.

Antwerp ise henüz galibiyet yüzü göremezken 0 puanla son sırada yer aldı.

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