Benfica - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Benfica - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 3. hafta maçında Benfica ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Real Sociedad maçı 24 Ekim Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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