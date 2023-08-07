GALATASARAY RAKİBİ KİM OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibi hangi takım? Play-off eşleşmeleri ve maç tarihleri

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU? | Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana maçının galibi olması halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan Play-off turu kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kura çekilişinin sonucunda Galatasaray'ın muhtemel rakibi, Play-off eşleşmeleri ve maç tarihleri merak ediliyor. İşte detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY'IN RAKİBİ HANGİ TAKIM?

Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi Klaksvik-Molde maçının galibi oldu.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

⚽Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray

⚽Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys

⚽Royal Antwerp - AEK / Dinamo Zagreb

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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFFMAÇ TARİHLERİ

Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.