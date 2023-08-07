GALATASARAY RAKİBİ KİM OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibi hangi takım? Play-off eşleşmeleri ve maç tarihleri

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU? | Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana maçının galibi olması halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan Play-off turu kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kura çekilişinin sonucunda Galatasaray'ın muhtemel rakibi, Play-off eşleşmeleri ve maç tarihleri merak ediliyor. İşte detaylar...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY'IN RAKİBİ HANGİ TAKIM?
Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi Klaksvik-Molde maçının galibi oldu.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
⚽Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray
⚽Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys
⚽Royal Antwerp - AEK / Dinamo Zagreb
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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFFMAÇ TARİHLERİ
Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.
Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.