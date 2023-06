Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola: Harika bir duygu

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Inter'i 1-0 yenerek tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola açıklamalarda bulundu. Gösterdikleri performans için Inter'i tebrik ederek konuşmasına başlayan İspanyol teknik adam, "Tabii ki bu acıyı tahmin edebilecek sözler yok. Ancak şunu söyleyebiliriz ki kendileri Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı oldular. Sportif direktörüme ve CEO'ma teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsanız ertesi gün kovulursunuz. Ancak bizim projemiz işe yaradı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için çok iyi bir takım olmanız gerekiyor. Geçmişe baktığınızda denedik olmadı ama bugün başardık" ifadelerini kullandı.



"EDERSON GİBİ KALECİYE SAHİP OLMAK BÜYÜK ŞANS"



Mücadelenin son anlarında rakiplerinin çok fazla baskı kurduğunu dile getiren Guardiola, "Şu an hiçbir şey bitmedi. Yarın devam ediyor. Daha önce Barcelona'da yaşadığım bir duyguydu. Bunu sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor. İlk yarıda kendimizi bulmaya çalıştık. Rodri çok emek sarf etti. Rodri'nin o pozisyonu değerlendirmesi çok önemliydi. Son dakikalarda inanılmaz baskı gösterdiler. Ederson gibi kaleciye sahip olmak büyük şans, iyi kurtarışlar yaptı" diye konuştu.



"FERGUSON İLE EŞİTLENMİŞ OLMAK HARİKA BİR DUYGU"



Şu anda gelecek sezonu düşünmediklerini ve kazandıkları kupaları kutlamaları gerektiğine değinen tecrübeli teknik adam, "Önümüzdeki sezonu planlamamız için önümüzde zamanımız var. Şu an kutlama zamanı. Pazartesi günü 3 kupayla birlikte hocayı da (Alex Ferguson) otobüse koyabilirsiniz. Alex ile aynı konumdayız. Bu konuda onunla eşitlenmiş olmak harika bir duygu" şekline konuştu.



"BAŞKANIMIZIN KULÜBÜ ALMASINDAN SONRA HER ŞEY ÇOK DEĞİŞTİ"



Inter'e karşı hücum etmenin zor olduğunu söyleyen Guardiola, "Çok ilginç bir durum. Barcelona'da da yaşadığım bir üçleme oldu. Inter'e karşı hücum oyunu oynamak oldukça zordu. Belki önümüzdeki sezon bunu iyileştirebiliriz. Hem oyuncularımı hem de Inter'i tebrik etmek istiyorum. Başkanımızın kulübü almasından sonra her şey çok değişti. Onsuz bu mümkün olamazdı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ya da inandığımız şeyin peşinden gitmek, sürekli arkamızda olması, desteklemesi... Kendisine bu fırsatları bize sunduğu için teşekkür etmeliyim. Geçmişte maç kaybettiğimizde kendimizi kaybeden olarak nitelendirirdik. City bu yıl kazanmalıydı, çünkü bunu hak ettik" dedi.



"EDERSON'UN BİR HATASI BİZE BÜYÜK ŞEYLERE MAL OLABİLİRDİ"



Mücadelenin ikinci yarısında kaleci Ederson'un büyük bir hata yaptığını ve bu hatanın kendilerine pahalıya mal olabileceğini dile getiren İspanyol teknik adam sözlerini şöyle noktaladı: "Premier Lig'de olduğunuza United'a karşı bir final oynadığınızda bunun dışında çok fazla oyun gördük. Biraz daha dinlenerek ya da çok fazla hareket ederek maç oynuyorsunuz. Son dakikayı düşünün. Ederson'un bir hatası oldu. O hata bize büyük şeylere mal olabilirdi. Bunun kaygısını yaşadık. Maçı böyle bitirmek için uğraştık."