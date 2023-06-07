Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa İstanbul’da

Kupa İstanbul’da

İstanbul’da 10 Haziran’da sahibini bulacak Devler Ligi kupası, Volkan Demirel’in de katıldığı davette FedEX sponsorluğunda sergilendi...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Kupa İstanbul’da

Şampiyonlar Ligi kupası Vodafone Park'ta FedEX'in sponsorluğunda Hatay hocası Volkan Demirel'in de katıldığı davette sergilendi. Organizasyona Demirel'in yanı sıra FedEx Güneydoğu Avrupa, İsrail ve Türkiye Yer Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek ve FedEX Kıdemli Satış Müdürü İpek Baykurt Akgün katıldı. Demirel yaptığı konuşmada, "Şampiyonlar Ligi armasının altında ve organizasyonunda bulunmak gurur verici. Bana geçmişi anımsatıyor. 2008'de Fenerbahçe ile çeyrek finalde Sevilla maçında bu duygunun en yükseğini yaşadığımı düşünüyorum" dedi.

DİĞER
Şarkıcı Alişan ile Küçük İbo’nun paylaşımına yorum yağdı! 38 yaşındaki İbrahim Küçük’ü yıllar sonra görenler ‘Bizim Küçük İbo musun sen?’ dedi!
Yine aşk yeniden aşk! Geçen yıl ayrılan Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş çifti fena yakalandı!
Patron çıldırdı! İşte Erden Timur'un çılgın planı
Fenerbahçe'yi şoke etti! Hollandalı stoper...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor
Hakan Çalhanoğlu: Gururluyum
Deprem son dakika! 7 Haziran deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de kupa finali sonrası hoca harekatı! F.Bahçe'de kupa finali sonrası hoca harekatı! 01:29
Juan Mata'nın alternatifi Fransa'dan geliyor! Juan Mata'nın alternatifi Fransa'dan geliyor! 01:24
Fenerbahçe'yi şoke etti! Hollandalı stoper... Fenerbahçe'yi şoke etti! Hollandalı stoper... 01:14
G.Saray Icardi transferini açıkladı! G.Saray Icardi transferini açıkladı! 01:13
TFF yaz transfer döneminin tarihlerini açıkladı! TFF yaz transfer döneminin tarihlerini açıkladı! 01:13
F.Bahçe'den forvet harekatı! Serdar'ın yerine milli yıldız F.Bahçe'den forvet harekatı! Serdar'ın yerine milli yıldız 01:13
Daha Eski
Yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli Yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli 01:13
Nenad Bjelica: Eksik olan çok oyuncumuz var Nenad Bjelica: Eksik olan çok oyuncumuz var 01:13
Fırtına Başakşehir'de kayıp! Fırtına Başakşehir'de kayıp! 01:13
Beşiktaş yıldız isme veda etti! Beşiktaş yıldız isme veda etti! 01:13
Erman Toroğlu: İki kaleci olsa kurtaramaz! Erman Toroğlu: İki kaleci olsa kurtaramaz! 01:13
Sevindiren haber PSG'den geldi! Paredes G.Saray'a Sevindiren haber PSG'den geldi! Paredes G.Saray'a 01:13