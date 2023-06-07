Kupa İstanbul’da

Şampiyonlar Ligi kupası Vodafone Park'ta FedEX'in sponsorluğunda Hatay hocası Volkan Demirel'in de katıldığı davette sergilendi. Organizasyona Demirel'in yanı sıra FedEx Güneydoğu Avrupa, İsrail ve Türkiye Yer Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek ve FedEX Kıdemli Satış Müdürü İpek Baykurt Akgün katıldı. Demirel yaptığı konuşmada, "Şampiyonlar Ligi armasının altında ve organizasyonunda bulunmak gurur verici. Bana geçmişi anımsatıyor. 2008'de Fenerbahçe ile çeyrek finalde Sevilla maçında bu duygunun en yükseğini yaşadığımı düşünüyorum" dedi.