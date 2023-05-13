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Final bizim

İngiliz Daily Mail’in, “Final İstanbul’dan alınabilir” iddiasına UEFA’dan tokat gibi yanıt geldi. UEFA, finalin 10 Haziran’da İstanbul’da oynanacağını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Final bizim

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde ortaya attığı "Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarına göre yaşanabilecek karışıklık nedeniyle final İstanbul'dan alınabilir" iddialarına UEFA'dan resmi yanıt geldi. UEFA, Daily Mail'in haberini kesin bir dille yalanladı ve Şampiyonlar Ligi Finali için farklı bir planlama yapılmadığını duyurdu. UEFA'dan Deutschen Presse-Agentur'a yapılan açıklamada, "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacaktır. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur" ifadelerine yer verildi. Şampiyonlar Ligi finali Inter-Milan / Manchester City-Real Madrid takımları arasında oynanacak. İlk maçlarda Inter, Milan'ı 2-0 yenerken, Real Madrid ile Manchester City ise Bernabeu'da 1-1 berabere kalmıştı. Rövanşlar 16 ve 17 Mayıs'ta oynanacak.

UEFA, asılsız dedikodulara karşın finalin İstanbul'da düzenleneceğini yineledi.

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