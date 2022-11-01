Marsilya - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Marsilya - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Marsilya ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Marsilya - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Tottenham maçı 1 Kasım Salı günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

MARSILYA - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Marsilya

Lopez; Mbemba, Balerdi, Kolasinac; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Guendouzi, Payet; Sanchez

Tottenham

Lloris; Sanchez, Dier, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Lucas, Kane, Son