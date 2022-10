Özgür, lider, bitirici

ŞampiyonlarLigi'nde İnter 'in Barcelona 'yı 1-0 yendiği müsabakada galibiyeti getiren golü atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu , performansıyla İtalyan basınından da en yüksek puanı aldı. La Gazzetta dello Sport 'un "Çalhanoğlu atıyor ve Barcelona yeniliyor" başlığıyla verdiği maç haberinde, İnter'in bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda üst tura çıkmak için yarışın içine girdiği belirtildi. Gazete, Çalhanoğlu'nun özgür, lider ve bitirici kişiliğinin attığı golle doğal olarak sonuca yansıdığını yazdı. Corriere dello Sport gazetesi de İnter'in, Türk oyuncusunun kendisine has özelliği olan ceza sahası dışından çektiği şutla Barcelona'yı etkisiz hale getirdiğini kaydetti. Corriere della Sera gazetesinde de İnter'in Barcelona karşısında zor anlar yaşasa da Hakan'ın golünün maçın skorunu belirlediği kaydedildi.