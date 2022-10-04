Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Marsilya - Sporting CP: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Marsilya - Sporting CP: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Marsilya ile Sporting karşı karşıya geldi. Marsilya'nın sahasında oynanan mücadele 4-1'lik skorla ev sahibi ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 22:00 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 22:02
Marsilya - Sporting CP: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Marsilya ile Sporting kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Alexis Sanchez, 16'da Amine Harit, 28. dakikada Leonardo Balerdi ve 84'te ise Chancel Mbemba kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 1. dakikada Trincao'dan geldi. Ayrıca Portekiz temsilcisinde kaleci Antonio Adan, 23. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 62 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Marsilya ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Sporting ise ilk kez kaybetti ve 6 puanda kaldı.

Grubun 4. maçında Marsilya deplasmanda yine Sporting ile kozlarını paylaşacak.

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